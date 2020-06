24 jaar cel en tbs geëist tegen drievoudig moordverdachte Thijs H.

Thijs H. wordt ervan verdacht dat hij op 4 mei in Den Haag een willekeurige vrouw, de 56-jarige Etsuko, doodstak die haar hondjes uitliet in de Scheveningse Bosjes. Ze werd dertig keer gestoken in haar romp en in haar hoofd. Ook werd haar pink afgesneden.

Bruut geweld gebruikt

Drie dagen later werden de 63-jarige Diny en een 68-jarige man vermoord toen zij aan het wandelen waren op de Brunssummerheide bij Heerlen, de regio waar H. vandaan komt. Ook bij hen werd er bruut geweld gebruikt, stelt het OM. "Zij werden vele malen gestoken in het lichaam, ook in het hoofd en in het gezicht." De man zou samen met zijn hond nog hebben gevochten met H. en met de hondenriem van zich hebben afgeslagen, maar de vele messteken werden ook hem fataal.