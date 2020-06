Hongaars OM in hoger beroep tegen uitspraak drugshandel Sziget

Het Openbaar Ministerie had 8 en 10 jaar celstraf tegen de mannen geëist, maar die straf is dus lager uitgevallen vandaag. Daarnaast kunnen de Nederlanders na twee derde van hun straf al om vrijlating vragen. Het OM is het niet met die uitspraak eens, en gaat dus in beroep.

5000 gedrukte prijslijsten

De Nederlandse topsprinter Roelf B. werd tijdens het grote muziekfestival Sziget, samen met zijn vriend Gert-Jan N., betrapt met bijna 2700 xtc-pillen en 20 kilo joints die ze vanuit hun tent verkochten. Ze hadden 5000 gedrukte prijslijsten met daarop ook telefoonnummers. De drugs hadden een straatwaarde van circa 300.000 euro.