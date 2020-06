Vrouw overleden na val van paard in Putten

In Putten is een vrouw overleden nadat ze van een paard is gevallen. De vrouw is terplekke overleden aan haar verwondingen.

Het paard waar de vrouw op reed, sloeg op hol, waardoor de vrouw eraf viel. Mogelijk was het dier geschrokken van langsrijdende scooters, meldt De Stentor. Het ongeluk gebeurde op de Gervenseweg. De politie onderzoekt nog wat er precies is gebeurd.