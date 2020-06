Moeder Orlando (17) in rechtbank: 'De woede wordt iedere dag erger'

Dat neemt de moeder van Orlando hem heel erg kwalijk. "Je hebt staan kijken hoe zijn handjes verkrampten, hoe hij om hulp smeekte tot de luchtbellen verdwenen waren", sprak ze vanmiddag.

Geen hulp ingeroepen

De politie kwam B. op het spoor via de dating-app Grindr, die ze hadden gebruikt. Het lichaam van Boldewijn lag precies onder de plek waar het drijvende vissershuisje had gelegen. Die had B. na het bezoek van Orlando verplaatst. B. zei vandaag in de rechtbank dat hij zich daar niets meer van kan herinneren.

Het Openbaar Ministerie beschuldigt B. ervan dat hij heeft nagelaten om de jongen te helpen of hulp in te roepen. B. had eerder al verklaard dat hij de jongen uit Rotterdam die nacht in het ijskoude water bij zijn woonbootje had zien spartelen. Daar zei hij nu alleen over dat hij zeker wist dat hij die nacht ' wel iets heeft gehoord of heeft gezien'. Dat hij 112 niet had gebeld, kwam omdat hij in paniek was. Een ding wist B. wel zeker: "Ik heb die jongen niks aangedaan. Helemaal niks."