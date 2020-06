Tieners wel schuldig, maar geen straf voor fatale flatbrand Arnhem

De twee jongens van 13 en 14 jaar die op oudejaarsnacht vuurwerk hadden afgestoken in de hal van een flatgebouw, hebben geen straf opgelegd gekregen. Door het vuurwerk ontstond er een grote brand in de flat in Arnhem, waarbij een 39-jarige vader en zijn zoontje van 4 jaar oud om het leven kwamen. "Een straf of maatregel voor de jongens voegt niets toe. Ook niet als signaal naar de maatschappij", stelde de rechter vanmiddag in een emotioneel betoog.

De vader en zijn zoon stonden die oudejaarsnacht samen met de moeder en dochter van het gezin in de lift van de flat toen de brand uitbrak. Ze ademden zo veel rook in, dat het de vader en zoon fataal werd. De moeder en dochter werden zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht. Al snel werden de twee tieners aangehouden voor betrokkenheid bij brandstichting, met de dood als gevolg. Op camerabeelden was te zien dat de jongens die nacht meerdere keren vuurwerk afstaken in de hal en in de lift. 'Ze hadden beter moeten weten' De tieners hebben 'onvoorzichtig en onoplettend gehandeld', stelde de rechtbank vandaag. "Ze hadden beter moet weten en beter moeten opletten, zeker in de hal van een flatgebouw waar veel mensen wonen." Toch vindt de rechter dat een straf niet nodig is. "De brand en de gevolgen daarvan hebben zij nooit gewild." De rechter gaf aan dat de jongens heel erg geschrokken zijn, nog altijd heel verdrietig zijn en hebben allebei te maken met de hele verdrietige gevolgen van hun daden. "Ook hebben ze te maken met hele verdrietige ouders die zorgen hebben over hun kinderen en de schulden die zij in de toekomst moeten voldoen." De brand schokte Arnhem: 'Vreselijk, dit is gewoon niet goed' Bekijk deze video op RTL XL In Arnhem werd geschokt gereageerd op de brand waarbij een vader en zoon om het leven kwamen. Bij de bepaling van de strafeis werd eerder meegewogen dat de jongens nooit de bedoeling hadden om een brand te veroorzaken en dat zij dit, zeker gezien de enorme gevolgen, zeer waarschijnlijk lang met zich mee zullen dragen. De Raad voor de Kinderbescherming gaf een advies aan de rechtbank: het wel opleggen van een straf of maatregel zou tot gevolg kunnen hebben dat de jongens zich 'crimineel' gaan voelen en dat zij daardoor juist op het verkeerde pad komen. De rechtbank ging daar vandaag dus in mee en legde de jongens geen straf op. Ook schadevergoeding De tieners moeten wel een schadevergoeding betalen aan de nabestaanden. De moeder en dochter krijgen samen 60.000 euro, de ouders krijgen 30.000 euro.