Nederlanders die in drugs handelden op Sziget moeten 5 jaar de cel in

De 23-jarige N. zou volgens het OM het brein zijn in de zaak, daarom is tegen hem de hoogste straf geëist. Roelf B. noemde zichzelf eerder dit jaar 'naïef en dom'. Hij legt de schuld bij zijn vriend Gert-Jan N., die het plan om drugs te gaan verkopen, zou hebben bedacht. Maar vandaag gaf N. aan dat hij niet wilde dat zijn rol groter zou worden gemaakt dan het in werkelijkheid was. "Ik schaam mij voor wat ik heb gedaan", zei hij en hij bood zijn excuses aan.

N. gaf ook aan dat hij zijn familie en zijn vriendin mist.

'Drugs verkocht vanwege het avontuur'

Roelf B. erkende vandaag eveneens schuld en bood ook zijn excuses aan voor de problemen die hij had veroorzaakt en ook voor het eventueel in gevaar brengen van de gezondheid van de festivalbezoekers. De atleet zou hebben meegedaan vanwege het 'avontuur' en om de eentonigheid van het topsportleven te doorbreken. Hij zei eerder zelf niet verantwoordelijk te zijn voor de inkoop van de drugs.