Minister Slob in brief aan kinderen groep 8: 'Het was wel een heel apart jaar'

De brief wordt door ouders gedeeld op Twitter. Slob schrijft: "Iedereen die net als jij ooit in groep 8 heeft gezeten, weet dat het een bijzonder jaar is. Maar dit jaar was wel heel apart, vind je niet?"

Iets geleerd

Slob staat erbij stil bij dat kinderen niet meer naar school konden en hun klasgenoten een tijd moesten missen. Maar hij schrijft ook: "Het coronavirus heeft je iets geleerd over ziekte en gezondheid, over vrijheid misschien, of over hoe goed we voor elkaar willen zorgen in Nederland. Dat is het onthouden waard. Het is natuurlijk niet zo'n gezellige herinnering als een musical of kampweek, maar het zijn wel hele belangrijke lessen."