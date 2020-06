Al honderden meldingen van stormschade in Brabant

Ook in Zuid-Holland kwamen veel meldingen binnen over problemen, vooral uit Dordrecht en Zwijndrecht. Ook in Hendrik-Ido-Ambacht, Papendrecht, Alblasserdam, Kinderdijk, Nieuw-Lekkerland en 's Gravendeel ging het op een aantal plaatsen mis.

Regionale hittegolf

In Brabant en Limburg is inmiddels officieel sprake van een regionale hittegolf. Voor de vijfde dag op rij is het daar warmer dan 25 graden, waarvan het drie dagen warmer was dan 30 graden.