Van oorlog naar de zorg: veteranen verzorgden coronapatiënten

Veteranen Dennis Kroon en Maaike Hoogewoning zijn vandaag allebei aanwezig in de Ridderzaal, waar met een klein gezelschap Veteranendag wordt gevierd. Het defilé kan vanwege de coronamaatregelen niet doorgaan, ook kunnen ze niet naar het Malieveld. Jammer, vinden ze. Maar alle begrip. Ze weten inmiddels maar al te goed wat het coronavirus kan aanrichten.

Dennis kwam zo'n 24 jaar geleden bij Defensie. Ruim 20 jaar werkte hij 'in het veld', daarna ging hij er kort uit om in de muziek aan de slag te gaan. Hij was onder meer te zien in The Voice of Holland. En sinds kort werkt hij voor de afdeling werving.

Haren kammen, praatjes maken

"Alle kennismakingsdagen en informatiedagen werden natuurlijk afgezegd. Toen dacht ik: dan meld ik me aan om bij te springen in de zorg. Iedereen die in staat is om een bijdrage te leveren aan de samenleving, moet dat op zijn manier doen, vind ik. Of dat nou soep uitdelen is of lesgeven."

Twee maanden werkte hij als vrijwilliger op een corona-afdeling in een verpleeghuis: haren kammen, nagels knippen, praatjes maken, helpen met videobellen. Het is heel anders dan zijn werk tijdens missies in Bosnië, Afghanistan en Irak. En toch ook niet, vindt hij.

"In Irak was ik vijf maanden van huis, het was er bloedheet en er was spanning. Een verpleeghuis is een veilige omgeving. Maar zowel zorgmedewerkers als militairen zijn mensen die niet stilzitten. Ze zijn gewend om dat stapje extra te zetten, om door te werken als dat nodig is, er voor anderen te zijn en een bijdrage te leveren aan de maatschappij."