Nederlandse militairen ingezet tegen rellen op Curaçao

Woensdag werden in het centrum van Willemstad hele wijken gesloten om te proberen te voorkomen dat er geplunderd zou worden en brand zou worden gesticht. Ook is het kabinetsgebouw bestormd en was er de afgelopen dagen een avondklok van kracht.

De militairen zullen op straat patrouilleren en agenten ondersteunen. En een eenheid van de landmacht helpt bij bescherming van met name overheidsgebouwen. Het gaat om enkele tientallen mensen.