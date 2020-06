Neergeslagen agent trouwstoet: 'Verdachte is slachtoffer van zijn familie'

B. stond vandaag voor de rechter en besloot voor het eerst gebruik te maken van zijn spreekrecht. Hij vertelde dat hij agent Gert Jan de Jonge van achteren een klap gaf 'tussen zijn oor en zijn schouder'.

Volgens B. deed hij dit omdat hij het 'onrecht' vond dat de trouwstoet van zijn zus en zwager aan de kant was gezet. Dat was volgens De Jonge gebeurd omdat de stoet overlast veroorzaakte en 'vele overtredingen' had begaan.

Verstopt onder bed

Nadat hij de agent had neergeslagen, is de trouwstoet ervandoor gegaan. Het duurde tot 9 oktober voordat er iemand werd aangehouden. De mensen in de trouwstoet wisten wie de klap uitdeelde, maar daar werd over gezwegen. Bij zijn aanhouding had B. zich onder een bed verstopt.