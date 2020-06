Kamerlid Van Helvert wil ook lijsttrekker worden van het CDA

Van Helvert wil dat dus wel. Hij zit sinds 2014 in de Tweede Kamer. Tijdens de verkiezingen in 2017 stond Van Helvert op plek 16 van de kandidatenlijst van het CDA. Met 19.106 voorkeursstemmen werd hij direct herkozen en werd hij binnen de CDA-fractie woordvoerder Buitenlandse Zaken en Defensie in de Tweede Kamer.

Onverwacht

De kandidatuur van Van Helvert is onverwacht en hij geldt dan ook niet als grote kanshebber. Toch denkt Van Helvert daar zelf anders over. "Ik maak zeker kans, mensen kennen mij als een ervaren volksvertegenwoordiger en ik ben een campagnevoerder in hart en nieren."