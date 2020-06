Kick out Zwarte Piet boos op Rutte: 'Gesprek met antiracisten is pr-stunt'

Het gesprek is op het Catshuis tussen premier Rutte en zes mensen, naar aanleiding van de Black Lives Matter-demonstraties. De afgelopen weken werden er wereldwijd veel van deze demonstraties gehouden.

'Pr-stunt'

Met wie premier Rutte gaat praten is niet bekend, maar actiegroep Kick out Zwarte Piet (KOZP) is niet uitgenodigd. KOZP is een van de organisatoren van de protesten.

Voorman Jerry Afriyie heeft daar geen goed woord voor over. "Als premier Rutte ons serieus zou nemen, dan zou hij ons uitnodigingen. Of ons in ieder geval vragen wie wij vinden dat er op het Catshuis zou moeten komen voor het gesprek. Maar wij zijn volledig gepasseerd."

Voor Afriyie is het klip en klaar: "De premier wil met dit gesprek mooie sier maken. Hij verkiest het persmoment boven de inhoud waar het om gaat. De premier begrijpt de boodschap niet en neemt ons niet serieus."