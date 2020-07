'We twijfelden of corona wel echt bestond in Groningen, en toen werd mijn vader ziek'

"Hoe het komt dat mijn vader en ik bij elkaar woonden? Nou, zo'n zeven jaar geleden kwam het huis boven mijn vader leeg te staan. Binnen de familie werd rondgevraagd of er iemand interesse had om er te gaan wonen. Ik had een mooie gezinswoning, maar die stond niet in een hele mooie buurt. Dit huis was iets kleiner en zonder tuin, maar het stond in een hele fijne omgeving, met veel lieve buren. En het was de plek waar ik ooit ben opgegroeid, het voelde dan ook heel goed om de keus te maken om boven mijn vader te gaan wonen.

Ook omdat mijn vader al een dagje ouder werd. Als hij hulpbehoevend zou worden, zou ik hem kunnen verzorgen. Dat zie je in mijn ogen veel te weinig in deze maatschappij, dat je er altijd voor elkaar zal zijn. Ik wilde er in ieder geval altijd voor mijn vader zijn, het was echt geen optie om hem ooit naar een verzorgingstehuis te sturen. Daarom was dit een goede oplossing."