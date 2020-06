'Thijs H. zat in een psychose' - maar wat is dat dan precies?

Of hij echt in een psychose zat of dat nu verzint, is onderdeel van de rechtszaak. Het werpt in ieder geval de vraag op wat een psychose eigenlijk is.

Daarom vroegen we dat aan psycholoog Lidewy Hendriks. Ze werkt onder meer bij MIND Korrelatie, een stichting die anonieme hulp biedt bij psychische problemen.

Allereerst, wat is dat nou precies, een psychose?

"Als je in een psychose zit, dan ben je eigenlijk het contact met de realiteit verloren. Je bent niet meer in het hier en nu, maar in een eigen wereld met je eigen belevenis. Daarbij komen hallucinaties en/of wanen voor. Iemand ziet, ruikt of proeft bijvoorbeeld iets, wat er in werkelijkheid helemaal niet is."