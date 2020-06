Hoe gaat een bron- en contactonderzoek? 'Het is soms een enorm speurwerk'

Boelsums schetst hoe het in zijn werk gaat als iemand positief getest is. "Wij hebben de naam en het telefoonnummer van diegene, en nemen telefonisch contact op", vertelt hij. "In de eerste plaats vertellen we hem of haar dat de uitslag positief is en informeren we de patiënt over wat het betekent om corona te hebben. We leggen uit dat de patiënt binnen moet blijven en aan welke leefregels hij of zij zich nog meer moet houden. Uiteraard kan de patiënt vragen stellen."

Twee dagen voor de eerste klachten

De rest van het gesprek richt zich op het bron- en contactonderzoek. "Dat brononderzoek is om te achterhalen waar de patiënt het virus heeft opgelopen. We vragen de patiënt of hij een idee heeft waar hij besmet, en of er misschien mensen in zijn omgeving besmet waren, van wie hij het gekregen kan hebben. Zo proberen we te achterhalen of er ergens een brandhaard van besmettingen kan zijn, die we dan de kop in kunnen drukken."