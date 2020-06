'Ongeregeldheden Den Haag stonden los van coronaprotest'

Dat de demonstratie tegen de coronamaatregelen in Den Haag gisteren uit de hand liep, is de schuld van een kleine groep mensen die daarheen kwam om te rellen. Dat zegt voorzitter Hubert Bruls van het overleg van de veiligheidsregio's in het NOS Radio 1 Journaal.

Bruls zegt te snappen dat mensen willen demonstreren, en de demonstratie verliep volgens hem een tijdlang prima. Er was afgesproken dat mensen zich aan de verplichte afstand zouden houden en dat ze na een korte demonstratie weer zouden vertrekken. Kleine groep "Met de meeste mensen is goed te communiceren", zegt Bruls. "Ook met de organisatoren. Het probleem zit in een kleine groep die erop afkomt. Een aantal mensen is het echt aan het verstieren voor de rest. (...) Ik heb alle begrip voor wat mensen zoeken, maar ik heb weinig begrip voor mensen die dan met andere redenen daarnaartoe gaan." Waarnemend burgemeester van Den Haag Johan Remkes schreef gisteravond in een persbericht ook dat het om een kleine groep ging. "Dit heeft niets meer met demonstreren of vrijheid van meningsuiting te maken. Deze groep was doelbewust uit op het verstoren van de openbare orde." 400 arrestaties Bij de demonstratie werden zo'n 400 mensen gearresteerd, de meesten van hen omdat ze niet wilden vertrekken van het Malieveld. Bij Den Haag Centraal zocht een groep relschoppers de confrontatie met de politie, die hen met onder meer een waterkanon terugdreef naar het Malieveld. De politie had informatie gekregen dat groepen onruststokers, onder wie voetbalsupporters, zich zouden mengen in de demonstratie. Veel mensen die waren aangehouden, werden kort daarna weer heengezonden.