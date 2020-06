Wat zijn de regels per vakantieland, met hoeveel mensen mag je in één auto?

Dat vragen onder anderen Marcel, Mieke en Fons zich af in de dagelijkse corona-update.

Anderhalve meter

De regels over reizen per auto in Nederland zijn duidelijk: als je niet tot hetzelfde huishouden behoort, zal er 1,5 meter afstand gehouden moeten worden. Op deze regel zijn geen uitzonderingen mogelijk. Maar let op: in de auto zitten met twee personen die niet tot hetzelfde huishouden behoren, is niet strafbaar.

Drie personen of meer die niet tot hetzelfde huishouden behoren in één auto kunnen wél een boete krijgen. Er is eén uitzondering: kinderen onder de 12 jaar die niet tot hetzelfde huishouden behoren, mogen wel worden vervoerd.