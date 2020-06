Duizenden Nederlanders kopen coronatest online – maar hoe betrouwbaar is die?

Het RIVM stelt juist daarom dat de uitslag van zo'n bloedtest altijd teruggekoppeld zou moeten worden via een zorgverlener. Die kan dan uitleg geven over wat de uitslag nou echt betekent. Iets wat nu in veel gevallen niet gebeurt als er een test wordt gedaan die niet via het zorgsysteem loopt.

Bescherming

De uitslag van de test komt dan in veel gevallen binnen via een brief van het lab of via een berichtje op je telefoon. "Het verhaal eromheen moet goed naar je gecommuniceerd worden. Ik begrijp heel goed dat mensen dit willen weten, maar terugkoppeling vanuit een zorgverlener vind ik essentieel", legt Chantal Reusken, viroloog bij het RIVM, uit.

Ook omdat nog altijd niet zeker is of je ook immuun bent na het aantonen van antistoffen in je bloed. Reusken: "We weten op dit moment nog niet goed of en in welke mate en voor hoe lang, de aanwezigheid van antistoffen duidt op het hebben van bescherming."

'Niet aan de keukentafel'

Immunoloog Rijkers raadt zo'n coronatest daarom ook niet aan. "Zonder medische uitleg bij de uitslag heb je niet zo veel aan deze test. Dit soort tests, waarbij je zelf je bloed moet opsturen, hoort ook gewoon niet thuis op de keukentafel, maar moet gebeuren bij de huisarts, bloedbank of in het ziekenhuis."