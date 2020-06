'Mijn moeder was de koningin, nog meer dan Beatrix'

"Wat heel leuk was: mijn vader schreef ons iedere week een handgeschreven brief. En er zaten altijd dollars in die brieven. Dan gingen we eerst naar het grenswisselkantoor om te kijken hoeveel we hadden gekregen. Daarna lazen we de brief pas.

Voor mijn moeder was dat natuurlijk wel zwaar. Als semi-alleenstaande moeder vier dochters opvoeden. Maar wat was het leuk thuis. Vooral de zondag herinner ik me goed. Als mijn vader er was, werd er uitgebreid drie of vier gangen gekookt. Iedereen die wilde aanschuiven, mocht komen. Bij de Udenhoutjes was er altijd eten en drinken, dat was bekend.

Aan het eind van de avond werd er soulmuziek gedraaid en werd er gedanst. Dan mocht je met je blote voeten op je vaders voeten staan en dansen. Op het eind van de avond kreeg iedereen dan een Surinaamse koek: eksikoekoe. Dan zat de avond erop."