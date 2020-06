Foto's gestolen Van Gogh opgedoken, waarom komen ze openbaar?

Dan de foto's. Want waarom komen die nu boven water? Wat willen de dieven ermee bereiken? Brand heeft twee verklaringen

Verklaring 1: de foto's zijn speciaal voor meneer Brand bedoeld. De dieven plaatsten in de foto van het werk namelijk ook een foto van de New York Times van 30 mei. "Ik stond ook precies die dag op de voorpagina. Ze kunnen ermee zeggen: we volgen je Twitter, we weten wat je doet." Brand ging na het verdwijnen van het werk hard aan het werk om te achterhalen waar het was. "Ik heb aan veel bomen in mijn netwerk geschud."

Verklaring 2: de dieven richten zich tot mogelijke kopers en laten met de foto zien dat het werk bestaat. "Bij een eerdere roof uit het Van Gogh Museum zijn er werken verkocht aan maffiabazen. Die gebruiken die kunst dan soms om ze later aan te kunnen bieden aan Justitie, in ruil voor strafvermindering. Het gaat hier zeker om copycats van toen. Dus het zou heel goed kunnen dat dit de bedoeling is." Het boek op de foto kan ook hinten op die tweede verklaring. Het boek gaat over Okkie Durham, de man die de schilderijen stal in 2002.