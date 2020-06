Fluitiste baalt van ophef ondertitelfout: 'We krijgen zelden een kans'

Horsch vertelde in het programma 'over de erbarmelijke situatie waarin de culturele sector zich op dit moment bevindt'. Horsch ontving excuses van het programma en van de persoon die de fout maakte. "Daarmee is voor mij de discussie klaar. Journalisten en radiomakers kunnen zich nu weer bezighouden met zaken die echt van belang zijn."

Spraakcomputer

De ondertiteling wordt dus gedaan met behulp van een spraakcomputer waarop een medewerker van Teletekst zinnen inspreekt die in een programma worden gezegd. De computer maakt hier vervolgens ondertitels van, die door een tweede persoon - de eindredacteur - worden gecorrigeerd waar nodig.

Dit is een proces dat in luttele seconden gebeurt, want de ondertiteling moet vrijwel simultaan zijn met het gesprek op televisie.