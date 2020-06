Zorgen om enorm tekort stage- en leerwerkplekken: 'Leren van vorige crisis'

Stagelopen in de horeca, op de sportschool of in de winkel: voor mbo'ers die daarop hun zinnen hadden gezet, gooit de coronacrisis roet in het eten.

Niet verder met opleiding

Het tekort aan plekken is al opgelopen tot meer dan 19.000. Bij de vorige crisis (in 2008) bleek dat stagetekorten in crisistijd leiden tot arbeidstekorten als de economie weer aantrekt. En dat moeten we voor zijn, vindt GroenLinks.

"Als er één ding duidelijk is geworden in deze crisistijden, is het dat onze samenleving gedragen wordt door praktisch opgeleide mbo-studenten. Daar moeten we nu van leren", vindt Niels van den Berge van GroenLinks.