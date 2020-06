Wat is er nou zo leuk aan Fortnite? Deze kids leggen het nog één keer uit

Het succes van Fortnite: gratis, cartoonesk en laagdrempelig

We leggen een aantal vragen voor aan Jan Meijroos. Hij is tech- & game-expert bij Mashable Benelux.

Hoe komt het dat kinderen zo graag Fortnite spelen?

"Het is een gratis spel, het is laagdrempelig, het is cartoonesk en het spel kent weinig geweld waardoor ouders er veelal ok mee zijn. Veel YouTubers waar kids tegenop kijken spelen het ook. Het is een rage waaraan iedereen meedoet, dan wil je als gamer niet achterblijven."

Hoe spelen de makers van Fortnite in op de populariteit onder kinderen?

"Het spel is gratis maar er zijn extra dingen te verdienen - kleine, veelal cosmetische extraatjes die jouw spelpersonage aanpassen. Dat werkt net als voetbalplaatjes of nieuwe sneakers, Je wilt toch de beste en de meest coole wapens en skins (hoe jouw personage eruit ziet) van dat moment hebben. Je kunt dit allemaal verdienen door veel te spelen en credits te verdienen, of je kunt met echt geld veel van dergelijke zaken kopen. Daarnaast blijven de makers nieuwe challenges aanbieden, crossovers met grote films en andere franchises introduceren (John Wick, Star Wars) en nieuwe dingen bedenken. De game is dynamisch en verandert zo voortdurend

Een veelgehoorde klacht (vooral van ouders) is dat het lastig is om mee te stoppen. Hoe komt dat?

Iets dat leuk is, daar wil je niet mee ophouden. Een simpele oplossing: spreek van tevoren een tijd af. Zoveel minuten, of uren en daarna is het klaar. Als dat niet werkt: iedere spelcomputer kent parental controls waar 'speeltijd' mee in kunt stellen en zelfs remote - met een app - op afstand desgewenst kunt bedienen. Nog beter: ga het gesprek aan met je kids, verdiep je in hun belevingswereld en speel zelf eens een potje mee. En als de zon schijnt, ze lekker naar buiten sturen met een bal of een luchtbed.