Noodweer in Zuid-Holland en Brabant: windhoos, straten blank

"Het zijn echt pittige buien, met onweer en lokaal heel veel neerslag", zegt Nicolien Kroon. In de regio Den Haag/ Rotterdam/ Dordrecht viel zo'n 50 millimeter. "Dat is bijna een maandhoeveelheid aan water in één dag." In de regio Dordrecht werd daarnaast een windhoos gezien (zie foto boven dit artikel).