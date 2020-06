Werkstraffen geëist tegen jongens die flat Arnhem in brand staken

Al snel werden de twee jongens aangehouden voor betrokkenheid bij brandstichting, met de dood als gevolg. Vandaag stonden de jongens vanwege hun jonge leeftijd achter gesloten deuren terecht.

Vuurwerk in de hal

Het Openbaar Ministerie gaf aan dat zij van oordeel is dat beide jongens verantwoordelijk zijn voor het afsteken van vuurwerk in de hal van het flatgebouw, waardoor uiteindelijk de brand is ontstaan. "De brand heeft onvoorstelbaar veel leed aangericht bij de betrokkenen", zei de officier van justitie.