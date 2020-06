Justitie eist 20 jaar cel voor doden kapster Miranda Zitman

De relatie tussen B. (57) en Miranda Zitman (52) was na 20 jaar beëindigd. Miranda was op zoek naar een nieuwe woning, maar tot ze die gevonden had, woonden ze nog samen in hun huis in Soest.

Eten bij haar moeder

Op 28 december 2018 zou Miranda naar Canada vliegen, naar een vroegere vriend met wie ze weer contact had. Ze is waarschijnlijk die dag of de avond ervoor overleden. Daarna deed B. nog maanden alsof ze nog leefde en ergens anders een nieuw leven wilde beginnen. Hij stuurde uit haar naam mailtjes en berichten – ook naar haar moeder, bij wie hij na de dood van Miranda zelfs wekelijks ging eten.