Meer mensen met longkanker in Beverwijk, mogelijk door luchtvervuiling

Om precies te zijn gaat het om 27 procent meer gevallen van longkanker dan gemiddeld in Nederland. Dit zijn omgerekend ongeveer 7 nieuwe patiënten met longkanker per jaar meer in Beverwijk dan in de rest van het land.

Blootstelling aan stoffen

Risicofactoren voor het ontstaan van longkanker zijn onder meer roken, meeroken, beroepsmatige blootstelling aan stoffen en luchtverontreiniging, schrijft de GGD in het onderzoek.

Beverwijk ligt onder de rook van Tata Steel. Over het algemeen komt de wind aan de Nederlandse kust uit het zuidwesten, waardoor stof van het industriegebied in IJmuiden en Velsen-Noord makkelijk in Beverwijk terecht kan komen. De GGD wijst erop dat de luchtvervuiling in de regio IJmond in de onderzochte periode hoger was dan gemiddeld in Nederland en dat dit vooral komt door de grootschalige staalindustrie.