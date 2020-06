Mabels zoontje (8) kreeg seksueel getinte berichten via Fortnite: 'Wil iedereen waarschuwen'

Gelukkig zag Mabel de berichtjes op tijd, doordat ze in gesprek ging met haar zoontje. Sowieso controleert ze altijd de gesprekken al die haar kinderen voeren online. "Wat als hij de volgende keer had gevraagd wanneer hij alleen thuis was geweest? Mijn zoontje zou hebben gedacht: leuk, ik kan afspreken met mijn vriendinnetje. Kinderen zijn goedgelovig, beïnvloedbaar, het had echt verkeerd kunnen aflopen."

Meisje uit Rotterdam ontvoerd

Dat het fout af kan lopen, blijkt ook uit de ontvoering van een 12-jarig meisje uit Rotterdam vorig jaar. Een 49-jarige Amerikaan, James B., zou via het populaire spel Star Stable het meisje hebben ontmoet, waarna hij met haar had afgesproken. Na twee dagen werd ze uiteindelijk in het bijzijn van B. aangetroffen in een hotel in Rotterdam. Daar zou hij haar hebben misbruikt.