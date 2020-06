Gamers blij, Fortnite seizoen 3 komt uit: 'Mijn kids zijn helemaal hyper'

Fort wat?

Fortnite is een survivalspel, de bedoeling is dat jouw personage, dat samen met anderen tegen andere groepen stijdt, het langst overleeft. Het kan gespeeld worden op een pc, iOS, Android, Playstation 4, Xbox One en Nintendo Switch.

De meeste mensen spelen het spel in de 'Battle Royal'-modus. Daarin strijden honderd mensen tegelijkertijd tegen elkaar op één groot eiland. De speler die of het team dat het langst overleeft, wint het spel. Spelers moeten op elkaar schieten en kunnen ook naar wapens zoeken of dingen bouwen om te overleven. Maar het doel van het spel is altijd om zo lang mogelijk te overleven.

Het spel is gratis, maar er zijn wel opties waar je voor moet betalen. Zo kunnen spelers hun personages onder andere opleuken met outfits, die ‘skins‘ worden genoemd. Ook kun je je personages bepaalde dansjes laten doen, zoals de swish of floss. Voor zowel skins als dansjes moeten spelers soms betalen.