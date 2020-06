Jong meisje tijdens spelen seksueel misbruikt in Roden

Een jong meisje dat gisteren aan het spelen was in een steegje in Roden, is seksueel misbruikt. Dat heeft de politie zojuist laten weten. De politie is op zoek naar de verdachte: een man tussen de 40 en 50 jaar met een stoppelbaard.

Het jonge meisje was gisteren rond 17.00 uur in een steegje bij de Gelukstraat in Roden aan het spelen toen ze door een onbekende man werd aangesproken. Daarna werd ze seksueel misbruikt, vertelt de politie. "Wat het kind exact is overkomen, kan niet worden gemeld. Dat is namelijk belangrijk voor het onderzoek." De politie sprak al snel met meerdere mensen die de man zouden hebben gezien. De politie kreeg na het delen van het signalement meerdere meldingen, maar ze konden uiteindelijk niemand aanhouden. Meerdere inwoners van Roden hebben beelden van hun beveiligingscamera's al ter beschikking gesteld aan de politie. Het is nog niet bekend of er bruikbare beelden op te zien zijn.