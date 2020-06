Nieuw spoor in onderzoek naar Bende van Nijvel: wie herkent deze man?

"In het kader van het onderzoek naar de Bende van Nijvel zijn de onderzoekers op zoek naar de identiteit van deze man", schrijft de politie in een speciaal bericht. De man staat op de foto met een geweer van het Italiaanse merk Franchi. Aan iedereen die iets weet over de man, wordt 'discretie verzekerd', stelt de politie.

Wat de link is van de man op de foto met de bende, of hoe de politie aan deze foto komt, is onduidelijk.