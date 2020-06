Amsterdam UMC haalt krachtige antistoffen uit coronavirus

Of het toedienen van deze antistoffen veilig is en werkt, moet nog worden onderzocht. Dat gebeurt eerst bij proefdieren. Als de stoffen op een veilige manier de virusdeeltjes in dieren te lijf gaan, dan wordt getest op proefpersonen. Van Gils hoopt dat het testen op proefpersonen begin 2021 kan beginnen. Het zal daarna nog anderhalf tot twee jaar duren voordat het middel op de markt komt.

Voorzichtig enthousiast

Ook viroloog Gorben Pijlman van de Universiteit Wageningen is voorzichtig enthousiast over de bevindingen van het Amsterdam UMC. Pijlman werkt zelf aan een vaccin tegen het coronavirus, maar hij is niet betrokken bij dit onderzoek.