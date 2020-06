Op vakantie naar Frankrijk, het kan weer: 'De grens vond ik wel spannend'

Uitgemaakt voor 'gek'

Want voor 'gek' zijn ze wel uitgemaakt. Waarom ga je niet gewoon in Nederland op vakantie of blijf je thuis? "Maar we hadden vorig jaar al geboekt en er is in Nederland niet veel beschikbaar waar we naar kunnen omboeken." Ze is er ook echt aan toe om even weg te gaan, zegt ze. Monique werkt in de thuiszorg en heeft een drukke periode achter de rug. "Even ontspannen, even niets, een andere omgeving. Dat doet een mens goed."

"Daarbij denk ik: we hebben een hartstikke leuk vrijstaand huis geboekt, midden in de bossen. Wat kan daar gebeuren? Als we een huisje hadden op een vakantiepark of naar een hotel zouden gaan, dan had ik geannuleerd. Er zijn daar nu zo veel restricties en het is veel drukker. Dat risico zou ik niet willen lopen."