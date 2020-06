Essentieel 112-gesprek niet gebruikt in rechtszaak: 'Niet uitzonderlijk'

In Nederland zijn we dus erg voorzichtig met dit soort bewijsmateriaal. Dat is in bijvoorbeeld de Verenigde Staten wel anders, vertelt RTL Nieuws-producer Ruben Leter. "Hier worden 911-gesprekken vrijwel altijd vrijgegeven. Ze vallen onder het openbaar register, waardoor je als beller geen inspraak hebt over wat er met de opname gebeurt."

Nieuwsberichten

De opnames van 911-gesprekken kunnen vrij verspreid worden. "Zo hoor je ze vaak terug in Amerikaanse nieuwsberichten."

Beroepsgeheim is ook een term die ze in de VS niet kennen. Er is wel 'arts-patiëntprivilege', maar dat staat niet in landelijke wetten vastgelegd. Leter: "Dat zorgt er bijvoorbeeld voor dat gesprekken tussen een psychiater in bepaalde gevallen kunnen worden gebruikt in een rechtszaak. Of als je bijvoorbeeld een moord bekent aan een psychiater, dan kan deze naar de politie stappen. De regels voor het 'arts-patiëntprivilege' verschillen per staat."