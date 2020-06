Zijn moeder overleed door corona en ineens staat Samuel er alleen voor

Om misverstanden te voorkomen: Samuel vindt het ongekend verdrietig dat zijn moeder er niet meer is, de vrouw met wie hij elke dag wel discussieerde over de politiek, om de week mee naar de bioscoop ging, elke maand mee uit eten ging. De vrouw met wie hij uitgerekend vandaag naar zangeres Camila Cabello zou gaan in de Ziggo Dome. "Ja, ik zal haar onwijs gaan missen, vooral op de momenten waar ze echt bij zou moeten zijn."

Examens tussen verhuizing door

Zoals volgende week, als Samuel hoopt te slagen voor zijn studie tot accountmanager. Want het leven van de jonge student gaat door, tijdens zijn verhuizing deze week heeft hij zelfs nog twee examens. Zonder zijn broer zou hij het niet hebben gekund. Maar ook de vele berichtjes via Facebook en via de speciale crowdfundpagina die is opgezet om Samuel in deze plotselinge tijd financieel te helpen, geven steun.

"Er zijn honderden mensen die inmiddels geld hebben gedoneerd, maar die ik niet ken. Sommigen van hen, die bijvoorbeeld opeens 100 euro overmaakten, stuurde ik een berichtje: weet je het wel zeker? Het is echt heel bijzonder om in deze tijden te voelen dat er nog zulke goede mensen bestaan op de wereld."