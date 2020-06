Branche voor lachgas: 'Algeheel verbod is geen oplossing'

Voor consumenten worden de regels ook strikter. Want er zijn amper eigenlijke toepassingen voor lachgas voor consumenten. "Zij mogen alleen lachgas in ampullen kopen en bezitten met het doel hier slagroom mee op te kloppen."

Eigenlijke toepassingen

Consumenten mogen ze alleen kopen als ze 18 jaar of ouder zijn en in hoeveelheden van niet meer dan één verpakking van maximaal tien ampullen. "Ook moet voor het winkelpersoneel aannemelijk zijn dat het wordt gekocht met het doel er voedsel mee te bereiden. Lachgas in gasflessen valt voor consumenten buiten alle eigenlijke toepassingen en wordt dus in alle gevallen verboden."