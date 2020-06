Jeugdartsen: kinderen met snotneus gewoon naar opvang, alleen bij koorts thuis

"Kinderopvangorganisaties volgen het landelijke beleid en weren momenteel elk kind met een snottebel, een loopneus of een kuchje", schrijven ze in een persbericht. Daardoor zijn er ouders die al meerdere keren hun kind van de opvang moesten halen, enkel door een snottebel of een verkoudheid.

Testen

De kinderen mogen wel getest worden sinds 1 juni. Als die test negatief is, kan het kind weer naar de opvang. Onwenselijk, schrijven ze. De test is 'op die manier niet bedoeld om op de medische indicatie in te gaan', maar enkel om weer geaccepteerd te worden bij de opvang.