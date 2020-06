Nederland investeert in veelbelovend vaccin: 6 vragen aan de maker

Dus je weet nog niet zeker of het echt werkt?

"Nee, we weten inderdaad nog niet of het gaat werken, maar we zijn wel heel hoopvol. We hebben het virus bijvoorbeeld al op apen getest. Het hele goede nieuws daarbij was dat alle apen die gevaccineerd werden, geen longontsteking ontwikkelden. Dat is een enorme winst. Tegelijkertijd is het een beetje appels met peren vergelijken, want dierexperimenteel onderzoek is moeilijk te vergelijken met onderzoek bij mensen.

Daarom zijn de eerste experimenten met meer dan duizend vrijwilligers uit Engeland nu ook afgerond. Die onderzoeksresultaten mogen wij niet zien, maar de Engelse registratieautoriteiten hebben ons daarna wel toestemming gegeven om weer een nieuwe fase te starten. In de komende weken zullen er 10.000 vrijwilligers in Engeland gevaccineerd gaan worden en dat gaan we ook proberen te doen in de VS en Zuid-Amerika, waaronder Brazilië."