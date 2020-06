Vechtsportbranche wil agenten trainen om nekklem beter uit te voeren

Nekklemmen zijn als ze goed worden uitgevoerd een methode om iemand in bedwang te krijgen. De zuurstoftoevoer naar de hersenen wordt afgekneld, waardoor het slachtoffer versuft raakt. Verkeerd uitgevoerd kan een nekklem echter dodelijk uitpakken.

Mitch Henriquez overleden na klem

In Nederland mag de politie in uiterste gevallen een nekklem gebruiken. Dat werd nog eens bevestigd in een onderzoek in 2016 naar aanleiding van de dood van Mitch Henriquez in Den Haag, die omkwam bij zijn arrestatie.