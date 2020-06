Loos alarm voor Rotterdamse politie: vuurwapen blijkt stofzuigerslang

De politie is in Rotterdam groots uitgerukt voor een vuurwapenmelding. Eenmaal ter plaatse bleek het loos alarm: de bewoner was met een stofzuigerslang in de weer.

De politie rukte met verschillende teams uit naar de daklozenopvang aan de Diergaardesingel in het centrum van de stad. Aanleiding was een melding dat een bewoner met een vuurwapen in de weer zou zijn. Foutje De straat werd vervolgens afgezet en tientallen mensen kwamen volgens RTV Rijnmond op de melding af. Helemaal toen er ook nog een politiehelikopter boven de wijk leek te cirkelen. Eenmaal ter plaatse bleek het vuurwapen iets geheel anders te zijn: de bewoner was 'gewoon' met een stofzuigerslang in de weer.