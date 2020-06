Onstabiel zomerweer: noorden van land verrast door flinke hagelstenen

In de noordelijke provincies was voor vandaag code geel afgekondigd. "Het noodweer lijkt zich vooral net over de grens in Duitsland af te spelen. Maar ook in het noordoosten van ons land is er nog de hele avond kans op regen en onweersbuien", zegt meteoroloog Marjon de Hond van Buienradar.

Hagelstenen

In het Groningse Ter Apel viel plaatselijk veel regen: zo'n 32 mm. Ook werden de bewoners verrast door grote hagelstenen. Op sociale media stromen foto's van het plaatselijke noodweer binnen. "Er komen meldingen binnen van hagelstenen van wel 2 centimeter groot."

In de rest van het land is het vooralsnog rustig gebleven.