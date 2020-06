1,5 meter afstand steeds lastiger, vooral in supermarkt en op werk

Twee maanden geleden was dat nog 86,3 procent. Het is de derde keer dat het RIVM onderzoek doet naar hoe wij de coronaregels naleven. Vergeleken met half april gaan we weer vaker naar buiten of bij mensen binnen op bezoek: een stijging van 15 procent.

Ook bezoeken we vaker familie of vrienden op leeftijd of met gezondheidsproblemen. Daarbij hebben we wél steeds meer moeite met de 1,5 meter-regel.

1,5 meter-regel onder druk

De onderzoekers zien een daling van 10 procent in het naleven van de afstandsregel ten opzichte van twee maanden geleden. Onderzoeker Marijn de Bruin van het RIVM licht toe: "Mensen die het virus als bedreigend ervaren en die denken dat 1,5 meter werkt, die kunnen de regels goed handhaven. Mensen die daar twijfels over hebben, doen het in mindere mate."

De Bruin vervolgt: "Het draagvlak voor de 1,5 meter is nog hoog. Omdat het drukker wordt op het werk en in bijvoorbeeld supermarkten, is het in een aantal situaties ook lastiger om je aan de regels te houden." Volgens het RIVM is er meer onderzoek nodig om te kijken waarom mensen zich niet aan de 1,5 meter-regel houden.