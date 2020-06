Minister: kinderen mogen onder voorwaarden op zomerkamp

Daarmee ziet De Jonge 'geen belemmeringen voor het organiseren van zomerkampen voor jeugdigen tot en met 18 jaar'.

Zo veel mogelijk buiten

Volgens het protocol mogen kinderen met milde klachten of zieke huisgenoten niet mee. Jongeren boven de 12 jaar moeten 1,5 meter afstand houden en activiteiten worden zo veel mogelijk in de buitenlucht georganiseerd.

Deelnemers worden in kleinere groepen ingedeeld en moeten tijdens het gehele kamp in hun eigen zogenoemde kampbubbel blijven. "Activiteiten zoals kampen en vakanties zijn belangrijk voor de ontwikkeling en het welzijn van kinderen en jongeren", zegt De Jonge. Voor kinderen in kwetsbare posities, of met een beperking, is dat volgens de minister "extra belangrijk".