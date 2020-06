Campina wijzigt schoolmelk-concept: 200 scholen krijgen gratis melk

Dat blijkt uit een reactie van FrieslandCampina op vragen van RTL Nieuws. "We gaan van een betaald abonnementenmodel via ouders naar een gratis model via scholen", meldt een woordvoerder.

Abonnementen afgeschaft

Het programma Iedereen Fit op School, waarbij ouders zo'n 28 cent betaalden voor een pakje melk, dat hun kinderen een paar keer per week ontvingen, wordt afgeschaft.

Het nieuwe programma start op 2 november. "Rond de 200 scholen kunnen deel uitmaken van deze nieuwe invulling voor volgend schooljaar, zij zullen voor de gehele school zuivel ontvangen voor 2 of 3 dagen per week."

Niet elke school kan meedoen

Scholen kunnen zich aanmelden voor het nieuwe schoolmelk-programma. "Helaas kan niet iedere school geselecteerd worden voor komend schooljaar." Als een school niet geselecteerd wordt, is het dus niet meer mogelijk om een abonnement af te sluiten voor een individuele leerling.

Volgens FrieslandCampina zullen er in het nieuwe programma zo'n 30.000 kinderen schoolmelk ontvangen. "Met deze nieuwe invulling kunnen we meer kinderen bereiken dan in de afgelopen jaren."