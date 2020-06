Amsterdamse coalitiepartijen zijn kritisch, maar steunen Halsema

"De burgemeester had moeten ingrijpen en handhaven en alles daar tussenin. Demonstreren is een groot goed, maar niet als we anderen in gevaar brengen", zei PvdA-fractievoorzitter Sofyan Mbarki, die zelf bij het protest aanwezig was.

Geen meerderheid

Met steun van de coalitie, die 26 van de 45 zetels inneemt, lijkt het erop dat de motie van wantrouwen tegen Halsema die de VVD heeft voorgesteld, geen meerderheid krijgt.

CDA-fractievoorzitter Diederik Boomsma, die een van de aanvragers was van het spoeddebat, nam genoegen met de uitleg en de excuses van Halsema en stond niet als ondertekenaar onder de motie.

Nieuwe demonstratie

Ook vandaag gingen mensen opnieuw de straat op om te demonstreren tegen racisme. Bij een demonstratie in het Nelson Mandela-park in Amsterdam-Zuidoost waren ruim 10.000 mensen aanwezig.

Volgens de gemeente hielden zij zich goed aan de coronamaatregelen en was er voldoende afstand.