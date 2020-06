Duizenden mensen demonstreren tegen racisme in Amsterdam 

Ook op andere plekken in Nederland gingen mensen de afgelopen dagen de straat op. Zo waren er demonstraties in Utrecht, Den Haag en Tilburg.

George Floyd

De betogingen worden gehouden naar aanleiding van het brute politieoptreden in de VS, waar in Minneapolis een zwarte arrestant, George Floyd, voor de ogen van de camera's overleed bij zijn hardhandige arrestatie. Sinds de dood van deze George Floyd gaat er ene golf van verontwaardiging over de hele wereld.

Gisteren werd hij begraven. Na afloop van de ceremonie werd Floyd met paard en wagen naar zijn laatste rustplaats gebracht. Langs de route stonden mensen met 'Black Lives Matter'-protestborden te zwaaien.

Ongelijkheid in de Bijlmer

Eén van de initiatiefnemers van de demonstratie in de Bijlmer is organisator Gideon Everduim. Hij zet zich al jaren in voor de Amsterdamse wijk. Hij vertelt in onderstaande video over de ongelijkheid in zijn buurt.