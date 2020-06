Nederlandse studie naar malariamiddelen voor coronapatiënten stopt

'Als onderzoeker teleurgesteld'

Hoofdonderzoeker Andy Hoepelman is als onderzoeker teleurgesteld: "Als arts en als inwoner van Nederland ben je natuurlijk ontzettend blij dat er weinig corona is, maar als onderzoeker ben je natuurlijk teleurgesteld dat het onderzoek is stilgelegd", zegt de onderzoeker tegen RTL Nieuws.

Hoepelman stelt dat het onderzoeksteam zeker 950 mensen nodig had om het experiment succesvol uit te voeren. "We hadden er nu tientallen." De studie begon vrij laat en lag ook nog een tijdje stil. Dat kwam na een publicatie in medisch vaktijdschrift The Lancet waarin werd geconcludeerd dat de middelen zouden leiden tot meer sterfgevallen. Die conclusie werd daarna weer ingetrokken.