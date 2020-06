Snotterende kinderen geweigerd bij opvang: 'Deze angst is waanzin'

Kans is heel klein

Jeugdarts Henrike ter Horst snapt dat het lastig is om een goede afweging te maken, maar ze wil opkomen voor de allerkleinsten. De kans op corona bij die groep is uitermate klein, benadrukt ze. "Maar een kind elke keer naar huis sturen heeft wél grote consequenties. Bovendien is het voor werkende ouders erg onhandig."

De jeugdarts benadrukt: "Naast corona zijn er zoveel andere virussen die in de lucht hangen. De kans dat het corona is, is heel erg klein. En we weten dat kinderen het zelf bijna niet verspreiden."

Ter Horst adviseert ouders en kinderopvangmedewerkers dan ook om niet meteen in paniek te schieten bij een snottebel, maar eerst de situatie even in de gaten te houden. "Als een kind echt niet fit is, of koorts heeft, moet het naar huis. Maar bij gewoon een snottebel adviseer ik die weg te halen en je daarna even te ontsmetten en eerst even rustig alles in de gaten te houden."