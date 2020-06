Megaterrorismeproces begint: 'Verdachten wilden aanslagen Parijs nadoen'

Hoe de AIVD aan die informatie kwam, is niet duidelijk, legt verslaggever Jeroen Wetzels uit, maar het is een belangrijke vraag die tijdens het proces op tafel ligt. "Advocaten van de verdachten willen hardmaken dat sprake was van uitlokking. Door de infiltranten van de politie, maar vooral tijdens het voortraject. De vraag is wat er toen precies is gebeurd en wat er door AIVD'ers is gedaan en gezegd."

Hoofdverdachte Hardi N. beweert namelijk dat hij is uitgelokt door twee 'wolven' van de AIVD, Abu Hajar en Abu Musab. "Mijn cliënt wilde op de rem gaan staan, maar had het gevoel dat hij niet meer terug kon", zei zijn advocaat eerder. Die AIVD-agenten zouden N. 'tot het einde hebben bewerkt'. Bij een undercoveroperatie is uitlokking verboden. Je mag iemand niet op criminele ideeën brengen.